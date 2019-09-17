Валерий Карпин: Спасибо всем за вчерашний вечер! - Советский спорт
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17 сентября 2019 18:14Футбол

Валерий Карпин: Спасибо всем за вчерашний вечер!

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил болельщиков и футболистов после победы команды в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги с «Ахматом» (2:1).

«Спасибо всем за вчерашний вечер! Дожали, дотерпели при не самой лучшей игре… Молодцы! И футболисты, и болельщики», – написал Карпин в своем Instagram.

Добавим, что после этой победы «Ростов» набрал 20 очков и расположился на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующим в чемпионате «Краснодару» и «Зениту» только по дополнительным показателям.

В следующем туре ростовская команда под руководством Валерия Карпина 21 сентября сыграет в гостях против занимающего последнее место в турнирной таблице премьер-лиги «Тамбова».

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