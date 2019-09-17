Хосеп Гвардиола: Сложность Лиги чемпионов в том, что дистанция очень короткая Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера.

- Сложность Лиги чемпионов в том, что дистанция очень короткая, всего шесть матчей. Мне кажется, что «Шахтер» по стилю игры - достаточно нестандартная команда. Она играет не так, как это делают большинство команд премьер-лиги. Будет сложно, будет интересно. У меня есть большое уважение к сопернику, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что встреча состоится завтра, 18 сентября, на стадионе «Металлист» в Хапрькове и начнется в 22:00 по московскому времени.