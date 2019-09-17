Адвокат: Протасовицкий должен был выйти сегодня. Просто появились какие-то странные взыскания Оба футболиста покинули колонию по УДО.

Татьяна Прилипко, адвокат Александра Протасовицкого, объяснила, почему ее клиент до сих пор не вышел на свободу.

«Он и не должен был выйти сегодня, он находится в другой колонии вообще. Подавали на УДО, рассмотрение вопроса будет 24 сентября

Он должен выйти также, как и Мамаев и Кокорин. Там просто какие-то странные взыскания появились, которых не было, о которых он понятия не имеет», – цитирует Прилипко сайт телеканала «360°».

Протасовицкий вместе с Александром Кокориным, Кириллом Кокориным и Павлом Мамаевым избил трех человек в центре Москвы, за что получил один год и пять месяцев колонии.