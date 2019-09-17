Жена Мамаева опубликовала фото с мужем Супруга футболиста Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала совместную с мужем фотографию после его освобождения из колонии общего режима.

Во вторник, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.