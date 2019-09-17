Жена Мамаева опубликовала фото с мужем

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиацияНа летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30БиатлонВолохов Юрий
Дзюба уже забивал Лопешу в Лионе. Каковы шансы российских клубов в еврокубкахЧетыре российских клуба стартуют в еврокубках. Оцениваем состояние наших «полпредов».17.09.2019 10:00ФутболМощенко Захар
«Клубы Турции и Италии не смутит тюремное прошлое Мамаева»Известный футбольный агент Александр Шеховцов, который активно работает на турецком, испанском и итальянском рынках, прокомментировал растиражированный некоторыми СМИ интерес «Галатасарая» к Павлу Мамаеву.17.09.2019 18:00ФутболАвгустин Александр
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US OpenМатч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах.08.09.2019 19:15ТеннисМысин Николай
Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезонаСтартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева.12.09.2019 12:00Фигурное катаниеТигай Лев
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.27.03.2019 09:00БиатлонВолохов Юрий
Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льдуКапитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея.15.09.2019 13:30ХоккейКузютина Елена
Когда серебро – тоже победа. Медведева в Канаде каталась просто здоровоНа своем первом турнире нового сезона в Оквилле Евгения Медведева выступила без серьезных ошибок и стала второй, уступив только Рике Кихире из Японии.14.09.2019 12:45Фигурное катаниеТигай Лев
Бьянка – новая королева. Время Серены ушлоКакие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США.08.09.2019 15:30ТеннисМысин Николай
Кирилл Капризов: Кепки не считал, потом это сделаюПосле победы ЦСКА над «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил форвард армейцев Кирилл Капризов, оформивший хет-трик.16.09.2019 23:00ХоккейДомрачев Владислав