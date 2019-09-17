Ведран Чорлука: «Локомотив» слабее соперников по ЛЧ, но мы покажем, что можем играть со всеми

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука, игравший в свое время за леверкузенский «Байер», поделился ожиданиями перед матчем, который пройдет в Германии. Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 18 сентября и стартует в 22.00 мск.
«Байер» – очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру. Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите завтра.
Не буду называть имен. У них хорошая команда – именно командной игрой силен «Байер». Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.
Можно ли сравнить ситуацию с «Локомотива» со сборной Хорватии на чемпионате мира? Мы не можем сравнивать эти ситуации. Хорватия – одна из сильнейших команд мира, где выступают футболисты из «Реала» и «Барселоны». «Локомотив» слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми», – цитирует Чорлуку официальный сайт клуб.
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