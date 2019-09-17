«Лион» – «Зенит»: Азмун открыл счет в матче (видео) Во вторник, 17 сентября, во Франции на стадионе «Стад де Люмьер» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между «Лионом» и «Зенитом».

Новости СМИ2 На 41-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в этой встрече. Добавим, что на данный момент завершается первый тайм матча, счет 1:0 в пользу российского клуба. 💪🏻 За три минуты до забитого гола Азмун попросил замену, а потом передумал.



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