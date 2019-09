Азмун забил первый гол основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20

Форвард отличился точным ударом на 41-й минуте встречи, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Добавим, то на данный момент завершился первый тайм матча, счет 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

