Азмун забил первый гол основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20 Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом».

Форвард отличился точным ударом на 41-й минуте встречи, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

💪🏻 За три минуты до забитого гола Азмун попросил замену, а потом передумал.



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Добавим, то на данный момент завершился первый тайм матча, счет 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.