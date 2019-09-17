«Лион» – «Зенит»: Азмун не смог продолжить игру из-за травмы - Советский спорт
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17 сентября 2019 21:02Футбол

«Лион» – «Зенит»: Азмун не смог продолжить игру из-за травмы

Во вторник, 17 сентября, во Франции на стадионе «Стад де Люмьер» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между «Лионом» и «Зенитом».

На 41-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в этой встрече, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

В самом начале второго тайма Азмун не смог продолжить встречу из-за травмы. Вместо иранского нападающего на поле появился полузащитник Магомед Оздоев.

Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет 1:0 в пользу российского клуба.

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