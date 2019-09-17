«Лион» – «Зенит»: Азмун не смог продолжить игру из-за травмы Во вторник, 17 сентября, во Франции на стадионе «Стад де Люмьер» проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе G между «Лионом» и «Зенитом».

Новости СМИ2 На 41-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в этой встрече, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. В самом начале второго тайма Азмун не смог продолжить встречу из-за травмы. Вместо иранского нападающего на поле появился полузащитник Магомед Оздоев. Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет 1:0 в пользу российского клуба. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ЗДЕСЬ