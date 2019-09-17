«Лион» – «Зенит»: Азмун не смог продолжить игру из-за травмы

На 41-й минуте нападающий «Зенита» Сердар Азмун открыл счет в этой встрече, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.
В самом начале второго тайма Азмун не смог продолжить встречу из-за травмы. Вместо иранского нападающего на поле появился полузащитник Магомед Оздоев.
Добавим, что на данный момент идет второй тайм матча, счет 1:0 в пользу российского клуба.
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