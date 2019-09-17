СМИ: «Краснодар» не собирается предлагать Мамаеву новый контракт Об этом сообщает «Чемпионат».

Руководство «Краснодара» не изменяет своей позиции, заявленной осенью 2018 года. Тогда пресс-служба «быков» сообщила, что клуб разорвет контракт с российским полузащитником Павлом Мамаевым. Согласно источнику, руководство не будет предлагать игроку новое соглашение.

Напомним, о желании разорвать сотрудничество стало известно после того, как футболист угодил за решетку. Он принял участие в избиении трех человек в центре Москвы, за что получил 1,5 года тюрьмы.

Позже владелец клуба Сергей Галицкий отметил, что поддерживает решение расстаться с хавбеком, чей контракт истекает 31 декабря 2019 года.

Добавим, что Мамаев выступает за «Краснодар» с 2014 года. В 146 матчах за команду на его счету 35 голов и 30 результативных передач.