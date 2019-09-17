«Челси» – «Валенсия». Черышев выйдет с первых минут Встреча пройдет в Лондоне и стартует в 22.00 мск.

Загрузка... Стали известны стартовые составы «Челси» и «Валенсии» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что поединок с первых минут начнет российский хавбек испанского клуба Денис Черышев. «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Томори, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Виллиан, Абрахам. Запасные: Кабальеро, Гехи, Баркли, Пулишич, Педро, Жиру, Батшуайи. «Валенсия»: Силлессен, Гайя, Габриэл, Гарай, Васс, Черышев, Кондогбиа, Парехо, Коклен, Гамейро, Родриго. Запасные: Доменек, Гомес, Дьякаби, Коста, Ф. Торрес, Ли Кан Ин, Гуэдеш.