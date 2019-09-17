«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась вничью – 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20. На 51-й минуте игры точным ударом с 11-метровой отметки нападающий французского клуба Мемфис Депай восстановил равновесие.

Отметим, что на 47-й минуте Азмун вынужден был покинуть поле из-за травмы. На замену иранскому нападающему вышел полузащитник Магомед Оздоев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

В следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпцигом».

Лига чемпионов

Группа G

1-й тур

«Лион» – «Зенит» – 1:1 (0:1)

Голы: Депай, 51 (пен.) – Азмун, 41

«Лион»: Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа, Коне, Денайер, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 85), Тузар, Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 78), Осорио, Иванович, Жирков (Кузяев, 64), Дуглас Сантос, Барриос, Ракицкий, Азмун (Оздоев, 47), Дзюба, Дриусси

Предупреждение: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87