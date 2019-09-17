Сергей Семак – о матче с «Лионом»: «Зениту» не хватило исполнительского мастерства Встреча прошла во Франции.

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил на пресс-конференции после матча с «Лионом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Сложная игра. Могли выиграть, могли проиграть. Жаль, что пропустили с необязательного пенальти. Тяжело пришлось. «Лион» – команда хорошая. У нас более возрастная команда. Для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный.

Не стоит ждать схему с тремя защитниками во всех матчах Лиги. Мы понимали опасность атаки соперника. Поэтому мы укрепили защиту. Выход Караваева обусловлен выбором схемы. То же с Дугласом.

Результат справедливый. Если бы пропустили с игры, было бы не так обидно. Моменты были и у «Лиона», и у нас. Пусть и не суперявные, но выжать можно было. Нам не хватило исполнительского мастерства, чтобы сыграть хладнокровнее. Будем работать.

Мы иллюзий не питаем. Идем от игры к игре. Все матчи будут сложными. Будем играть, Посмотрим, как получится. В теории все возможно, будем к этому стремиться.

С точки зрения контроля «Лион» играл лучше. С точки зрения создания моментов было равенство», – цитирует специалиста Sport24.ru.

В следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпциг».