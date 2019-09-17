Голкипер «Лиона» – о матче с «Зенитом»: Мы поплатились за все свои ошибки - Советский спорт
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17 сентября 2019 22:42ФутболГичунцев Артур

Голкипер «Лиона» – о матче с «Зенитом»: Мы поплатились за все свои ошибки

Встреча прошла во Франции.

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш дал комментарий клубной пресс-службе после матча с «Зенитом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

«Нам не хватило удачи в завершающей стадии. У нас была отличная возможность забить первыми. Очень жаль терять два очка, но это Лига чемпионов. Мы поплатились за все свои ошибки», – сказал португалец клубной пресс-службе.

В следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпциг».

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