Бранислав Иванович: Неплохой результат, но он мог быть и лучше для «Зенита»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопросы клубной пресс-службы после матча с «Лионом» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Думаю, что первая игра после двух- или трехлетнего перерыва всегда получается тяжелой психологически. 1:1 – неплохой результат, но он мог бы быть и лучше для нас. Но в целом мы можем быть довольны и надеюсь, что этот результат, который мы сделали сегодня, придаст нам уверенность в следующей игре в Лиге чемпионов.
Мы сыграли в новой схеме. Я уже говорил, что для команды это всегда очень хорошо. Сегодня нам все удалось, они создали не так много опасных моментов. «Лион» очень опасен и наказывает за любую маленькую ошибку. В общем, можем быть довольны сегодняшней игрой», – заявил сербский футболист.
В следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпциг».
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