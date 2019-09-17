Артем Дзюба: Какая пяточка у меня была? Люди, не умеете вы смаковать эти передачи! (видео) Форвард отдал голевой пас на Сердара Азмуна.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался после матча с «Лионом» (1:1) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Азмун забил очень хорошо, ему, мне кажется, это важно было, была небольшая серия, и очень круто, что он забил. Молодец! А какая пяточка у меня была? Люди, не умеете вы смаковать эти передачи!

Вот так Азмун забил первый гол наших клубов на групповом этапе ЛЧ. Какая стеночка с Дзюбой 🤩



Ждем еще более крутой второй тайм от «Зенита»:https://t.co/KzIkiphKFK#ЛионЗенит pic.twitter.com/XFNemhlsVL — Матч ТВ (@MatchTV) 17 сентября 2019 г.

Сегодня мы неплохо сдержали хорошую атаку «Лиона», но в атаке немножко не хватало – принимаешь мяч, не с кем обыграться. При этом тренеры просят не обострять, а сохранить мяч. Тяжело это делать, когда тебя с двух сторон начинают накрывать. В общем, хорошо справились с ними. За счет индивидуальных действий Депая они немножко обостряли, но в целом мы могли сыграть поагрессивней во втором тайме, у нас были зоны, и нам надо было понаглее.

Совершили много неверных решений в конце. Например, вместо того, чтобы отдать на Дугласа, который был один и мог сделать подачу, мы очень часто теряли мяч и получали контратаку. Хорошо, что у нас там было много защитников, и они не позволяли ничего создать. Две стороны медали: с одной стороны, для защиты это было лучше, но для атаки немножко потеряли – нужно было искать баланс», – заявил Дзюба клубной пресс-службе.