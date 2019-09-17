Дуглас Сантос: Я провел неплохой матч с «Лионом», но могу быть еще лучше

Защитник «Зенита» Дуглас Санстос подвел итоги матча с «Лионом», а также оценил свой дебют в Лиге чемпионов. Напомним, встреча 1-го тура группового этапа прошла во Франции и завершилась со счетом 1:1.

«Я считаю, что это хороший результат для нас. Конечно, мы могли выиграть со счетом 1:0, но поскольку мы играли не дома, для нас это было достаточно тяжело. Теперь нам нужно работать и еще раз работать, чтобы в следующих матчах зарабатывать очки.

Это было мечтой! Всю неделю до игры я думал о Лиге чемпионов, старался концентрироваться. Считаю, что у меня получился неплохой матч, но я могу быть еще лучше», – цитирует бразильца официальный сайт питерского клуба.

В следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпциг».