«Лион» – «Зенит». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем после матча Португалец тренировал питерский клуб с 2014 по 2016 год.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выложил фотографию с бывшим наставником команды Андре-Виллаш Боашем и его помощником Даниэлем Соузой.

«Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!» – написал Дзюба в Instagram.

Добавим, что на данный момент Виллаш-Боаш является главным тренером «Марселя». Он посетил матч с «Лионом» в качестве зрителя.