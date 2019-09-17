«Лион» – «Зенит». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем после матча - Советский спорт
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17 сентября 2019 23:54ФутболГичунцев Артур

«Лион» – «Зенит». Дзюба опубликовал фото с Виллаш-Боашем после матча

Португалец тренировал питерский клуб с 2014 по 2016 год.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выложил фотографию с бывшим наставником команды Андре-Виллаш Боашем и его помощником Даниэлем Соузой.

«Мистер Виллаш-Боаш и Даниэль, были очень рады вас увидеть! Вы суперские и топовые!» – написал Дзюба в Instagram.

Добавим, что на данный момент Виллаш-Боаш является главным тренером «Марселя». Он посетил матч с «Лионом» в качестве зрителя.

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Мистер @officialandrevillasboas и Даниэль: были очень рады вас увидеть!Вы суперские и топовые!!!🦁🔝

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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