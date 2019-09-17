«Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

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Футболисты дортмундской «Боруссии» и «Барселоны» не смогли выявить победителя в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 0:0.

Отметим, что в составе сине-гранатовых 59 минут отыграл 16-летний Ансу Фати. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в истории клуба, который сыграл в матче Лиге чемпионов.

Во втором туре немецкий клуб встретится на выезде с пражской «Славией», а чемпион Испании дома сыграет с «Интером».