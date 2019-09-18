«Валенсия» с Черышевым победила «Челси», Промес помог «Аяксу» разгромить «Лилль» - Советский спорт
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18 сентября 2019 00:09ФутболГичунцев Артур

«Валенсия» с Черышевым победила «Челси», Промес помог «Аяксу» разгромить «Лилль»

Встреча прошла в Лондоне.

В матче 1-го тура группового этап Лиги чемпионов футболисты «Валенсии» нанесли домашнее поражение «Челси» – 1:0. Автором единственного мяча стал испанский форвард Родриго. Он забил на 74-й минуте.

Отметим, что российский хавбек Денис Черышев отыграл почти весь матч. Он был заменен в компенсированное время, а его место занял Муктар Дьякаби.

2 октября «Валенсия» сыграет против «Аякса», а «Челси» в тот же день сыграет против «Лилля».

Последние, к слову, проиграли голландцам на выезде со счетом 0:3. Один из голов забил бывший форвард московского «Спартака» Квинси Промес.

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