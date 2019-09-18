Дрис Мертенс: Победа над «Ливерпулем» не будет иметь значение, если не продолжать выигрывать «Наполи» обыграл «Ливерпуль» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

«Мы полностью выложились, – приводит Football Italia слова 32-летнего бельгийца. – Когда набираешь три очка в концовке такой игры, чувствуешь себя просто отлично.

Победа над победителями Лиги чемпионов не будет иметь значение, если мы не продолжим выигрывать. Мы видели, что «Зальцбург» победил «Генк» со счетом 6:2, так что нам нужно хорошо сыграть и в следующем матче.

В прошлом сезоне мы также здорово сработали и обыграли здесь «Ливерпуль» (1:0). Думаю, мы были хорошо подготовлены и знали, что нужно делать. В первом тайме мы недостаточно владели мячом, но все равно выкладывались полностью.

Мы проиграли «Ред Булл Зальцбург» в Лиге Европы, так что победа нам не гарантирована».

Напомним, Мертенс забил первый гол в ворота «красных», реализовав пенальти на 82-й минуте. Второй мяч на счету вышедшего на замену испанца Фернандо Льоренте.

Во втором туре 2 октября «Наполи» сыграет в гостях с «Генком».