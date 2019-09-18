Бывшая жена Тимощука: Толик заносит украинским судьям шестизначные суммы Тренер «Зенита» развелся с женой после 16 лет в браке.

Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая поделилась подробностями своего бракоразводного процесса.

– Был ли шанс не доводить ситуацию до публичных распрей? Все-таки вы с Анатолием прожили в браке 16 лет.

– Вместе мы были около 20 лет, из которых в браке действительно 16, – сказала Навроцкая в интервью «Советскому спорту». – И особых требований я не выдвигала. Была готова к компромиссам и уступкам. Мне вообще больше нравится создавать что-то, а не тратить энергию и силы на глупые распри. Я же воспитываю детей одна, и мне не хотелось, чтобы вся эта шумиха их как-то затронула. А в итоге…

Вы не представляете, сколько денег Толик уже сжег на суды, на адвокатов. В Европе все очень дорого. Дороже, чем в Украине. Хотя, я уверена, что Толик заносит украинским судьям шестизначные суммы, чтобы те выносили незаконные решения. Бывало, судьи болели, отдыхали, менялись, переносили заседания – лишь бы затянуть процесс. И, в конце концов, нашлась-таки, по моему убеждению, самая продажная судья.

– А в чем, собственно, дело?

– Прошлым летом Толик с сообщниками совершили рейдерский захват недвижимости в центре Киева, где я являюсь единственным собственником. И сейчас судья Батрин выносит решение о разделе, по которому все самые дорогие объекты отходят моему бывшему мужу, а самые дешевые – мне с детьми.

Меня лишают единственного источника дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю двух малолетних детей, а Толик уклоняется от уплаты алиментов. Взамен на меня, к примеру, записывают квартиру, которую Толик давно продал другому человеку, а еще землю в Донецке, в которой у Толика неопределенная доля. Может, и 0,001 процента. Я не знаю. И по закону так делать нельзя. Но украинская судья, очевидно, руководствовалась отнюдь не законами.

Полностью интервью с Навроцкой читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.