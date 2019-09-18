Бывшая жена Тимощука: Толик писал в немецкий суд, что я украла детей Тренер «Зенита» развелся с женой после 16 лет в браке.

Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая поделилась подробностями своего бракоразводного процесса.

– Ваш идеальный сценарий развития событий? Возможно ли примирение?

– Нет, конечно. А смысл? Толик неоднократно озвучил мне свою идею фикс: «Когда у тебя закончатся деньги, я заберу детей и найду людей, которые будут их выращивать», – сказала Навроцкая в интервью «Советскому спорту». – Не воспитывать, а именно выращивать – я цитирую дословно.

Все это время он пытался сделать так, чтобы я не могла оплатить счета. Скажем, я вынуждена каждый месяц доплачивать лишнюю тысячу евро за его страховку, которая ему не нужна, но она идет в одном пакете с детскими. А в Германии с этим строго: не буду платить – в случае чего, чуть ли не уголовная статья. За годы в браке у нас образовались и другие обязательства. Налоги на недвижимость, разные контракты. Толик все это переложил на меня. Специально уходит не только алиментов, а вообще от всего, за что надо платить. Ему же плевать, если его дети останутся без света. Главное – чтобы их мама оказалась в безвыходном положении.

– Вас и в киднеппинге обвиняли, правда?

– Правда. Толик прямо так и писал в немецкий суд, что я украла детей, которые при этом… все время находились со мной. У них заканчивался вид на жительство в Германии, для продления требовалась подпись Толика, но он отказывался. То же самое с детскими паспортами, без которых продлить вид на жительство нельзя. Хорошо, что украинский консул оказался профессионалом. Для обсуждения ситуации работники консульства специально собрались в выходной день. Удивительные люди. А Толик над нами издевался и смеялся.

Полностью интервью с Навроцкой читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.