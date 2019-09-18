Лэмпард стал первым тренером «Челси», проигравшим в дебютном матче Лиги чемпионов «Челси» потерпел поражение от «Валенсии».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард проиграл свой первый в карьере матч в Лиге чемпионов.

Во вторник «синие» потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Единственный гол на 74-й минуте забил форвард Родриго.

1 - Frank Lampard is the first Chelsea manager to lose his first Champions League match in charge – 10 of the previous 11 had won, while Gianluca Vialli drew with Milan in 1999. Process. pic.twitter.com/g6JMOTAeA5 — OptaJoe (@OptaJoe) September 17, 2019

Лэмпард стал первым тренером в истории «Челси», под руководством которого команда проиграла в дебютном матче Лиги чемпионов. Десять предыдущих тренеров начинали выступление в турнире с победы, и только при итальянце Джанлуке Виалли «синие» сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в 1999 году.

Добавим, что Лэмпард возглавил «Челси» в июле после того, как провел один сезон в «Дерби Каунти».

Во втором туре группового этапа 2 октября «Челси» сыграет в гостях с «Лиллем».