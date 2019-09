Лэмпард стал первым тренером «Челси», проигравшим в дебютном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард проиграл свой первый в карьере матч в Лиге чемпионов.

Во вторник «синие» потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Единственный гол на 74-й минуте забил форвард Родриго.

1 - Frank Lampard is the first Chelsea manager to lose his first Champions League match in charge – 10 of the previous 11 had won, while Gianluca Vialli drew with Milan in 1999. Process. pic.twitter.com/g6JMOTAeA5