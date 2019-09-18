Лэмпард стал первым тренером «Челси», проигравшим в дебютном матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард проиграл свой первый в карьере матч в Лиге чемпионов.
Во вторник «синие» потерпели поражение от «Валенсии» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Единственный гол на 74-й минуте забил форвард Родриго.
Лэмпард стал первым тренером в истории «Челси», под руководством которого команда проиграла в дебютном матче Лиги чемпионов. Десять предыдущих тренеров начинали выступление в турнире с победы, и только при итальянце Джанлуке Виалли «синие» сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в 1999 году.
Добавим, что Лэмпард возглавил «Челси» в июле после того, как провел один сезон в «Дерби Каунти».
Во втором туре группового этапа 2 октября «Челси» сыграет в гостях с «Лиллем».
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