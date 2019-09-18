Эрнесто Вальверде: Нужно поблагодарить тер Штегена за великолепные сейвы - Советский спорт
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18 сентября 2019 11:13ФутболЛипкин Антон

Эрнесто Вальверде: Нужно поблагодарить тер Штегена за великолепные сейвы

«Барселона» сыграла вничью с «Боруссией» в Дортмунде.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги нулевой ничьей с «Боруссией» (Дортмунд) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Германии.

«Получился сложный матч, который прошел в великолепной атмосфере, – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА. – У нас возникли серьезные трудности, особенно после перерыва, когда мы потеряли инициативу, а соперник был очень опасен.

В первом тайме мы вели игру больше, но нам не хватало правильных действий в завершающей стадии. Нам нужно поблагодарить Марка-Андре тер Штегена за великолепные сейвы».

Напомним, на 57-й минуте тер Штеген отразил пенальти от полузащитника «Боруссии» Марко Ройса.

Во втором туре 2 октября «Барселона» сыграет дома с «Интером».

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