Фрэнк Лэмпард: Как минимум мы не должны были проигрывать «Челси» потерпел домашнее поражение от «Валенсии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил игру команды в матче с «Валенсией» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы не должны были проигрывать, – приводит BBC слова Лэмпарда. – Это совершенно ясно. Как минимум должны были не проиграть. У нас было не так много шансов. Еще и пенальти, который мы не реализовали.

Но нам нужно не опускать голову. Впереди длинный путь. Это урок для нас. На таком уровне соперник может создать проблемы».

Росс Баркли исполняет пенальти, и когда выходит в стартовом составе. Он взялся пробить и промахнулся. Это хорошая возможность сказать, что между игроками существует конкуренция. Если бы он забил, то и разговоров бы не было. Мы все расстроены, что не использовали шанс одержать победу. Но промах Баркли в раздевалке не обсуждается».

Напомним, единственный гол в матче на 74-й минуте забил испанец Родриго. На 87-й минуте вышедший на замену полузащитник «Челси» Росс Баркли не реализовал пенальти.

Во втором туре 2 октября «Челси» сыграет в гостях с «Лиллем».