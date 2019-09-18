Карло Анчелотти: Мы здорово сработали, потому что считаю «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Наполи» победил «Ливерпуль» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Ливерпулем» (2:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе.

«Наш план состоял в том, чтобы показать цельную игру, – приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА. – Если возможно – высоко прессинговать, но если необходимо – обороняться глубоко. Нам все здорово удалось.

Мы вынуждены были адаптироваться к некоторым моментам в игре. Когда «Ливерпуль» контролировал мяч, мы здорово защищались, а потом использовали свои шансы. Игра получилась очень сбалансированной. Так что мы здорово сработали, потому что я считаю «Ливерпуль» лучшей командой в Европе».

Напомним, оба гола были забиты в последние десять минут матча: на 82-й минуте бельгиец Дрис Мертенс реализовал пенальти, а на 90-й – испанец Фернандо Льоренте забил второй гол.

Во втором туре 2 октября «Наполи» сыграет в гостях с «Генком».