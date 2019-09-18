Шарлия полетел с ЦСКА на матч с «Лудогорецом»

ЦСКА отправился на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом», сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Виктор Гончаренко включил в состав команды 19 игроков, в том числе защитника Звонимира Шарлию, который получил травму в матче девятого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0).
Состав ЦСКА:
вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев;
полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол;
форварды: Федор Чалов, Такума Нисимура.
Полетели сквозь окна... #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/SgTzUjkr9D— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019
Напомним, матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало игры – 22:00 (мск).