Шарлия полетел с ЦСКА на матч с «Лудогорецом» Армейцы стартуют в Лиге Европы.

Загрузка... ЦСКА отправился на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом», сообщает официальный сайт клуба. Главный тренер команды Виктор Гончаренко включил в состав команды 19 игроков, в том числе защитника Звонимира Шарлию, который получил травму в матче девятого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0). Состав ЦСКА: вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун; защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев; полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол; форварды: Федор Чалов, Такума Нисимура. Полетели сквозь окна... #ЛудогорецЦСКА pic.twitter.com/SgTzUjkr9D — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 18, 2019 Напомним, матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало игры – 22:00 (мск).