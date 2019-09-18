Шарлия полетел с ЦСКА на матч с «Лудогорецом» - Советский спорт
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18 сентября 2019 12:15ФутболЛипкин Антон

Шарлия полетел с ЦСКА на матч с «Лудогорецом»

Армейцы стартуют в Лиге Европы.

ЦСКА отправился на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорецом», сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Виктор Гончаренко включил в состав команды 19 игроков, в том числе защитника Звонимира Шарлию, который получил травму в матче девятого тура премьер-лиги с «Тамбовом» (2:0).

Состав ЦСКА:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники: Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Наир Тикнизян, Звонимир Шарлия, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Максим Елеев;

полузащитники: Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Никола Влашич, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Лукас Сантос, Яка Бийол;

форварды: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Напомним, матч «Лудогорец» – ЦСКА пройдет 19 сентября на «Лудогорец Арене» в Разграде. Начало игры – 22:00 (мск).

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