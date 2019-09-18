Сесар Аспиликуэта: Поражение от «Валенсии» – это урок, который необходимо усвоить всей командой «Челси» проиграл «Валенсии» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта прокомментировал игру команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1) на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Трудно принять этот результат, потому что по ходу матча у нас было больше шансов, и мы контролировали игру, – приводит BBC слова 30-летнего испанца. – Это Лига чемпионов, и здесь все могут решать мельчайшие детали. Они забили, а мы не смогли использовать свои моменты.

Росс (Баркли) – один из лучших пенальтистов команды, и он взялся пробить. Он чувствовал уверенность, но ему не повезло, что он попал в перекладину.

Мы стараемся выстроить нашу игру. У нас молодая команда, но мы должны сразу давать результат. Этот урок, который нам необходимо усвоить всей командой. У нас впереди еще пять матчей, чтобы выйти в плей-офф».

Напомним, на 87-й минуте вышедший на замену полузащитник Росс Баркли не реализовал пенальти.

Во втором туре 2 октября «Челси» сыграет в гостях с «Лиллем».