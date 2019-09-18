Люсьен Фавр: Мы можем многое взять из второго тайма матча с «Барселоной»

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр высказался о ничьей с «Барселоной» (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.
«Мы провели очень хороший второй тайм, – приводит слова швейцарца официальный сайт УЕФА. – Мы намного больше контролировали мяч, проявили терпение и имели достаточно моментов. Команда лучше прессинговала и делала это высоко. Из второго тайма можно взять многое. А в первом тайме у нас были хорошие 10-15 минут, в остальном же инициативой владел соперник».
Напомним, на 57-й минуте полузащитник «Боруссии» Марко Ройс не реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Барселоны» Нелсона Семеду на Джейдоне Санчо.
Во втором туре 2 октября «Боруссия» сыграет в гостях со «Славией».
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Александр Шикунов: Позвали бы Кокорина, да «Зенит» вряд ли отпустит Во вторник Александр Кокорин и Павел Мамаев покинули по УДО колонию в Белгородской области, где мотали срок за участие в драках в центре Москвы в октябре прошлого года. 17.09.2019 19:15 Футбол Августин Александр Медведева открыла сезон: черное трико и лишь «-3» от Кихиры На первом «челленджере» сезона в Канаде россиянка Евгения Медведева чисто исполнила короткую программу и идет второй, уступая только Рике Кихире из Японии. 13.09.2019 10:30 Фигурное катание Тигай Лев Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Выйдет ли «Зенит» в плюс по очкам? Как выступают наши клубы в Лиге чемпионов Интересные цифры и факты о выступлении всех российских клубов на групповых этапах турнира. 17.09.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай