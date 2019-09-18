Люсьен Фавр: Мы можем многое взять из второго тайма матча с «Барселоной» «Боруссия» и «Барселона» сыграли вничью в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр высказался о ничьей с «Барселоной» (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

«Мы провели очень хороший второй тайм, – приводит слова швейцарца официальный сайт УЕФА. – Мы намного больше контролировали мяч, проявили терпение и имели достаточно моментов. Команда лучше прессинговала и делала это высоко. Из второго тайма можно взять многое. А в первом тайме у нас были хорошие 10-15 минут, в остальном же инициативой владел соперник».

Напомним, на 57-й минуте полузащитник «Боруссии» Марко Ройс не реализовал пенальти, назначенный за фол защитника «Барселоны» Нелсона Семеду на Джейдоне Санчо.

Во втором туре 2 октября «Боруссия» сыграет в гостях со «Славией».