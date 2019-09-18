Владислав Игнатьев: Когда еще сыграешь с такими командами - Советский спорт
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18 сентября 2019 13:21ФутболЛипкин Антон

Владислав Игнатьев: Когда еще сыграешь с такими командами

«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов матчем с «Байером» в Леверкузене.

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев перед стартом команды в Лиге чемпионов высказался о том, как отреагировал на жеребьевку группового этапа, по итогам которой вице-чемпионы России попали в одну группу с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания) и «Байером» (Германия).

«Больше обрадовался, потому что когда еще сыграешь против таких команд, – приводят «Известия» слова 32-летнего игрока. – Это отличная возможность проявить себя.

Конечно, хочется выступить намного лучше, чем в прошлом сезоне. В этот раз группа гораздо сложнее. Но мы постараемся выступить поярче. Тем более от нас мало чего ожидают».

Напомним, в среду в первом туре группового этапа «Локомотив» сыграет в гостях с «Байером» на «БайАрене» в Леверкузене. Начало игры – 22:00 (мск).

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