Владимир Быстров: «Байер» – сильная, безбашенная команда - Советский спорт
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18 сентября 2019 13:25ФутболЛипкин Антон

Владимир Быстров: «Байер» – сильная, безбашенная команда

«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов матчем в Леверкузене.

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о «Байере», с которым «Локомотив» в среду сыграет в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Байер» – сильная, безбашенная команда, – приводят «Известия» слова Быстрова. – В прошлом сезоне чемпионата Германии забивала своим соперникам по пять мячей. В этой группе надо сражаться со всеми, а игра уже покажет, с кем удастся зацепить очки».

Напомним, «Локомотив» попал в группу D вместе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Матч «Байер» – «Локомотив» пройдет 18 сентября на «БайАрене» в Леверкузене. Начало – 22:00 (мск).

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