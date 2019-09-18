Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Бывший полузащитник «Зенита и сборной Голландии Фернандо Риксен ушел из жизни в возрасте 43 лет, сообщает Sky Sports.

В 2013 году Риксену диагностировали боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). В июне Риксен провел прощальную вечеринку для болельщиков и друзей.

Риксен выступал за «Зенит» в 2006-2009 годах. Он провел за команду 45 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Вместе с клубом голландец завоевал три трофея: чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

Также он выступал за «Фортуну Ситтард» (1994-1997, 2010-2013), АЗ (1997-2000) и «Рейнджерс» (2000-2006).

С 2000 по 2003 годы он сыграл в 12 матчах за сборную Голландии.