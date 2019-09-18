Впервые за три года «Локомотив» сыграет без Миранчука в составе В предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» по причине травм не смогут принять участие полузащитники «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки.

Главный тренер московского клуба вынужден будет обходиться без обоих братьев впервые за неполные три года.

Серия началась 19 ноября 2016 года в 14-м туре чемпионата России и прервалась в прошедшие выходные, когда травму получил младший брат Антон. За неделю до этого из стоя выбыл Алексей.

В общей сложности как минимум один из Миранчуков выходил на поле в составе «Локомотива» на протяжении 116 матчей подряд (ровно 100 раз на внутренней арене и 16 раз в еврокубках). В 93 матчах болельщики могли увидеть обоих братьев по ходу встречи.

За три года с Миранчуками в составе «Локомотив» выиграл 62 матча, 25 поединков закончил с ничейным результатом и уступил в 29 случаях, выиграв все возможные российские трофеи – чемпионат страны, Кубок (дважды) и Суперкубок.