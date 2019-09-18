Матч «Зенит» - «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене Матч десятого тура российской премьер-лиги «Зенитом» и «Рубином» начнется с минуты молчания в память о Фернандо Риксене.

«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Фернандо Риксена. Субботний матч с «Рубином» начнется с минуты молчания в память об игроке», - говорится в сообщении пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга.

Ранее в среду стало известно, что бывший футболист «Зенита» Риксен скончался в возрасте 43 лет после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием. В 2013 году Риксену диагностировали боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига). В июне Риксен провел прощальную вечеринку для болельщиков и друзей.

Риксен выступал за «Зенит» в 2006-2009 годах. Он провел за команду 45 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. Вместе с клубом голландец завоевал три трофея: чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА.