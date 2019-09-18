Юрий Жирков: Необоснованных ошибок в матче с «Лионом» было многовато

— Все-таки ошибок и потерь мяча было многовато. Необоснованных. Из-за этого «Лион» в первом тайме атаковал опасно. После перерыва, мне кажется, у нас было больше моментов. Дзюба мог забить, у меня удар не получился…
— А как оцените результат?
— Можно было рассчитывать на большее. Но как играли, на такой результат и наиграли. Очко на выезде — тоже неплохо, — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
Добавим, что в следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпцигом».
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