Юрий Жирков: Необоснованных ошибок в матче с «Лионом» было многовато Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков подвел итоги гостевого матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).

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— Все-таки ошибок и потерь мяча было многовато. Необоснованных. Из-за этого «Лион» в первом тайме атаковал опасно. После перерыва, мне кажется, у нас было больше моментов. Дзюба мог забить, у меня удар не получился…

— А как оцените результат?

— Можно было рассчитывать на большее. Но как играли, на такой результат и наиграли. Очко на выезде — тоже неплохо, — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Добавим, что в следующем туре «Зенит» 2 октября на своем поле сыграет против «Бенфики», а «Лион» в тот же день в гостях встретится с «РБ Лейпцигом».