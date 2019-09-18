Роман Зобнин: От неудачи в матче с «Уралом» уже отошли Сегодня футболисты «Спартака» провели на подмосковной базе в Тарасовке тренировку, которая носила восстановительный характер.

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— Подготовка идет по плану: вчера были нагрузки, сегодня — восстановление. Ребята уже отошли от неудачи в последнем матче с «Уралом». «Уфа» принимает соперников на синтетическом поле; это крепкая, боевая команда. Но мы провели работу над ошибками, так что надеемся на положительный результат, — сказал после тренировки вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, завтра команда отправится в столицу Башкирии, где в пятницу в матче 10-го тура чемпионата России встретится с «Уфой».