«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Встреча прошла в Леверкузене (Германия) на стадионе «Ульрих Хаберланд» и завершилась со счетом 2:2. В составе немецкой команды голами отметились Фабиан Рут (4-я минута, пен.) и Кристофер Гэвин Скотт (15). У российского клуба отличились Вадим Карев (79) и Михаил Иваньков (88).
Отметим, что в другом матче группы D «Ювентус» в гостях разгромил «Атлетико» со счетом 4:0.
Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 1 октября на своем поле сыграет против «Атлетико», а «Байер» в гостях встретится с «Ювентусом».
Юношеская лига УЕФА
Группа D
1-й тур
«Байер» — «Локомотив » — 2:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Рут (4, пен), 2:0 - Скотт (15), 2:1 - Карев (79), 2:2 - Иваньков (88).
«Байер»: Летка, Рут, Азхил, Вольф, Букусу (Кемпер, 85), Анапак-Бака, Ламти, Скотт, Гедике (Сарпей, 73), Фезенмейер (Гедикли, 92), Станилевич
«Локомотив»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Иосифов, Петров, Черный, М.Мухин, Петухов (Черняков, 64), Барабошкин (Карев, 64), Сулейманов (Хлынов, 74), Основ (Шарков, 46)
Предупреждения: Основ, 45. Петухов, 54. Сулейманов, 68. Петров, 74. Станилевич, 88.