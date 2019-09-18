«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА - Советский спорт
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18 сентября 2019 17:13Футбол

«Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА

Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Байером» в гостевом матче 1-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Встреча прошла в Леверкузене (Германия) на стадионе «Ульрих Хаберланд» и завершилась со счетом 2:2. В составе немецкой команды голами отметились Фабиан Рут (4-я минута, пен.) и Кристофер Гэвин Скотт (15). У российского клуба отличились Вадим Карев (79) и Михаил Иваньков (88).

Отметим, что в другом матче группы D «Ювентус» в гостях разгромил «Атлетико» со счетом 4:0.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 1 октября на своем поле сыграет против «Атлетико», а «Байер» в гостях встретится с «Ювентусом».

Юношеская лига УЕФА
Группа D
1-й тур

«Байер» — «Локомотив » — 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Рут (4, пен), 2:0 - Скотт (15), 2:1 - Карев (79), 2:2 - Иваньков (88).

«Байер»: Летка, Рут, Азхил, Вольф, Букусу (Кемпер, 85), Анапак-Бака, Ламти, Скотт, Гедике (Сарпей, 73), Фезенмейер (Гедикли, 92), Станилевич

«Локомотив»: Ботнарь, Сильянов, Иваньков, Иосифов, Петров, Черный, М.Мухин, Петухов (Черняков, 64), Барабошкин (Карев, 64), Сулейманов (Хлынов, 74), Основ (Шарков, 46)

Предупреждения: Основ, 45. Петухов, 54. Сулейманов, 68. Петров, 74. Станилевич, 88.

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