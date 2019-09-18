Тренер молодежки «Локомотива»: Считаю, что потеряли очки в матче с «Байером» Главный тренер молодежной команды «Локомотива» Максим Мишаткин подвел итоги матча с «Байером» (2:2) в Юношеской Лиге УЕФА.

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- Мы работаем над психологией игроков. Они должны быть уравновешенными и уверенными в своих силах. Без характера хороших футболистов не бывает. По тому, как складывалась игра, мы должны были побеждать. Считаю, что потеряли очки, - приводит слова специалиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что «Локомотив» по ходу матча уступал немецкой команде в два мяча, однако в концовке встречи благодаря голам Карева и Иванькова сравнял счет.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 1 октября на своем поле сыграет против «Атлетико».