Леонардо Бонуччи: де Лигт – будущее «Ювентуса» Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что голландец Маттейс де Лигт может вырасти в одного из лучших игроков обороны в мире.

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- Со временем он станет лучше: он молод и быстро адаптируется. Де Лигт может вырасти в одного из лучших защитников в мире. На ряду с Демиралом и Ругани он может стать будущим «Ювентуса», - цитирует Бонуччи Goal.com.

Напомним, что голландский защитник перебрался в «Ювентус» минувшим летом и обошелся итальянскому клубу в 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.