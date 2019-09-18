Леонардо Бонуччи: де Лигт – будущее «Ювентуса» - Советский спорт
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18 сентября 2019 18:37Футбол

Леонардо Бонуччи: де Лигт – будущее «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что голландец Маттейс де Лигт может вырасти в одного из лучших игроков обороны в мире.

- Со временем он станет лучше: он молод и быстро адаптируется. Де Лигт может вырасти в одного из лучших защитников в мире. На ряду с Демиралом и Ругани он может стать будущим «Ювентуса», - цитирует Бонуччи Goal.com.

Напомним, что голландский защитник перебрался в «Ювентус» минувшим летом и обошелся итальянскому клубу в 75 миллионов евро, которые будут выплачены в течение пяти лет. Контракт де Лигта с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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