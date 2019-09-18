Линделеф вслед за де Хеа продлил контракт с «МЮ» (фото) Ранее сообщалось, что шведский футболист интересен «Барселоне», «Ювентусу» и «Баварии».

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф продолжит выступления на «Олд Траффорд». Сегодня, 18 сентября он подписал новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что у руководства также есть возможность продлить контракт на один сезон.

Напомним, 25-летний игрок перебрался в «МЮ» летом 2017 года из «Бенфики». Сумма сделки составила 35 млн евро. За это время защитник провел 74 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.