Линделеф вслед за де Хеа продлил контракт с «МЮ» (фото)

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф продолжит выступления на «Олд Траффорд». Сегодня, 18 сентября он подписал новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что у руководства также есть возможность продлить контракт на один сезон.

Напомним, 25-летний игрок перебрался в «МЮ» летом 2017 года из «Бенфики». Сумма сделки составила 35 млн евро. За это время защитник провел 74 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.

It’s an honour to play for this club and I can’t wait to do so for many years to come. My future is only red. #MUFC pic.twitter.com/LZc63Ynib2