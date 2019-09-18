«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Байером»

Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на гостевой матч против «Байера» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Мурило, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Жоао Марио, Смолов.
Запасные: Коченков, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Тугарев, Джорджевич, Эдер.
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