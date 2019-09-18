«Локомотив» объявил стартовый состав на матч с «Байером» Встреча пройдет в Германии и стартует в 22.00 мск.

Загрузка... Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на гостевой матч против «Байера» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Мурило, Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Жоао Марио, Смолов. Запасные: Коченков, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Тугарев, Джорджевич, Эдер.