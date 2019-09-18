Руслан Нигматуллин: У «Локомотива» самая сильная и сложная группа, но я верю в мастерство Семина - Советский спорт
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18 сентября 2019 21:18Футбол

Руслан Нигматуллин: У «Локомотива» самая сильная и сложная группа, но я верю в мастерство Семина

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о шансах «Локомотива» на групповом этапе Лиге Чемпионов.

- У «Локомотива» самая сильная, серьезная и сложная группа. Конечно, после прошлогоднего, далеко не самого удачного выступления хотелось, чтобы был шаг вперед и выход из группы. С одной стороны, я верю в мастерство Юрия Павловича (Семина) и его подопечных, с другой стороны, сейчас много травм и серьезные соперники, так что будет очень непросто, - цитирует Нигматуллина официальный сайт РПЛ.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Германии и начнется в 22.00 по московскому времени.

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