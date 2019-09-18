Стал известен состав «Байера» на матч с «Локомотивом» Встреча пройдет в Германии стартует в 22.00 мск.

Загрузка... Футбольный клуб «Байер» назвал стартовый состав на матч с московским «Локомотивом» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Байер»: Лукаш Храдецкий, Джонатан Та, Свен Бендер, Ларс Бендер, Леон Бэйли, Юлиан Баумгартлингер, Венделл, Чарлес Арангис, Кай Хавертц, Кевин Фолланд и Карим Беллараби.