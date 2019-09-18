Экс-полузащитник «Динамо» Вальбуэна помог «Олимпиакосу» вырвать ничью в матче с «Тоттенхэмом» Встреча прошла в Греции.

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Футболисты «Олимпиакоса» вырвали ничью у «Тоттенхэма» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:2.

В составе гостей по голу забили Харри Кейн и Лукас Моура. Греки ответили точным ударом Даниэла Каштелу, а в середине второго тайма экс-игрок московского «Динамо» Матье Вальбуэна спас «Олимпиакос» от поражения.

Следующий матч «Тоттенхэм» проведет против «Баварии», а команда Вальбэуна встретится с «Црвеной Звездой». Оба матча пройдут 1 октября.

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

«Олимпиакос» – «Тоттенхэм» – 2:2 (1:2)

Голы: Кейн, 26 (0:1, с пенальти), Моура, 30 (0:2), Каштелу, 44 (1:2), Вальбуэна, 54 (2:2, с пенальти).