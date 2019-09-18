«ПСЖ» дал согласие на продажу Мбаппе. Он перейдет в «Реал» за 275 млн евро

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в чемпионате Испании, о чем сообщает El Chiringuito.
Согласно источнику, клуб дал согласие на его продажу в мадридский «Реал» за 275 млн евро, 50 из которых чемпион страны получит в качестве бонусов. Отмечается, что 20-летний футболист уже договорился об условиях личного контракта. Он будет получать на «Сантьяго Бернабеу» 35 млн евро в год.
Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года. За это время он стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны и Кубка лиги.
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