«ПСЖ» дал согласие на продажу Мбаппе. Он перейдет в «Реал» за 275 млн евро - Советский спорт
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18 сентября 2019 23:14ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» дал согласие на продажу Мбаппе. Он перейдет в «Реал» за 275 млн евро

Об этом сообщает El Chiringuito.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в чемпионате Испании, о чем сообщает El Chiringuito.

Согласно источнику, клуб дал согласие на его продажу в мадридский «Реал» за 275 млн евро, 50 из которых чемпион страны получит в качестве бонусов. Отмечается, что 20-летний футболист уже договорился об условиях личного контракта. Он будет получать на «Сантьяго Бернабеу» 35 млн евро в год.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» летом 2017 года. За это время он стал чемпионом Франции, а также обладателем Кубка страны и Кубка лиги.

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