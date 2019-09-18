Гол Баринова принес победу «Локомотиву» в матче против «Байера»

Футболисты московского «Локомотива» добыли три очка на старте группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина со счетом 2:1 обыграла немецкий «Байер».

В составе российского клуба по голу забили Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов, ставший автором победного мяча. Единственный гол хозяев на счету Бенедикта Хеведеса, который срезал мяч в свои ворота.

Следующий матч «Локо» проведет против «Атлетико», а «Байер» встретится с туринским «Ювентусом». Оба матча пройдут 1 октября.

Лига чемпионов

Групповой этап

«Байер» – «Локомотив» – 1:2 (1:1)

Голы: Крыховяк, 16 (0:1), Хеведес, 25 (1:1, автогол), Баринов, 37 (1:2).

«Байер»: Градецки, С. Бендер, Венделл, Та, Л. Бендер, Хаверц, Баумгартлингер (Амири, 71), Арангис, Беллараби, Бэйли (Аларио, 46), Фолланд.

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Хеведес, Мурило, Рыбусь, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, Мариу (Идову, 93), Жемалетдинов, Смолов.