«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Шахтером»

Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Шахтер» на старте группового этапа Лиги чемпионов – 3:0. В составе «горожан» отличились Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.
1 октября чемпион Англии сыграет с загребским «Динамо», а «Шахтер» встретится с «Аталантой».
Лига чемпионов
Групповой этап
1-й тур
«Шахтер» (Донецк) – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:2)
Голы: Рияд Марез, 24 (0:1); Илкай Гюндоган, 38 (0:2); Габриэл Жезус, 76 (0:3).
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