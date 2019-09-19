«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Шахтером» Встреча прошла в Донецке.

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Футболисты «Манчестер Сити» разгромили «Шахтер» на старте группового этапа Лиги чемпионов – 3:0. В составе «горожан» отличились Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Габриэл Жезус.

1 октября чемпион Англии сыграет с загребским «Динамо», а «Шахтер» встретится с «Аталантой».

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

«Шахтер» (Донецк) – «Манчестер Сити» – 0:3 (0:2)

Голы: Рияд Марез, 24 (0:1); Илкай Гюндоган, 38 (0:2); Габриэл Жезус, 76 (0:3).