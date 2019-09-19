Юрий Семин: Мы хорошо играли без мяча, поэтому и победили «Байер» - Советский спорт
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19 сентября 2019 00:37ФутболГичунцев Артур

Юрий Семин: Мы хорошо играли без мяча, поэтому и победили «Байер»

Встреча прошла в Леверкузене.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий после победы над «Байером» на старте группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

«Веру в себя доносили до футболистов через правильный выбор тактики игры, через дисциплину, через то, что матчи нужно проводить на максимуме своих возможностей. Есть игра с мячом, а есть без. Мы хорошо играли без мяча и поэтому победили. Ребята молодцы. Они выполнили свою работу блестяще.

Установка была на то, что надо забить быстрый мяч. Что надо идти в атаку и идти быстро. У нас были неплохие атакующие действия. Смолову надо было просто наносить завершающие удары и бежать назад, а они стали разыгрывать через лишние передачи. «Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом. Но мы сыграли в обороне практически безошибочно, за исключением, может быть, первого гола», – заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

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