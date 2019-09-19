Дмитрий Баринов: Я вам расскажу про козырь Палыча. Вчера мы на теории сидели 1 час 15 минут Встреча прошла в Леверкузене.

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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после победы над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Отметим, что российский футболист стал автором решающего гола. Он отличился на 36-й минуте поединка.

«Какие ощущения, пока не понимаю. Эмоции и все силы оставили на поле. Очень рад, что забил.

Какая была установка тренера? Я вам расскажу про козырь Палыча. Мы вчера на теории сидели 1 час 15 минут. Мы смотрели два тайма с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали игру каждого футболиста. Мы знали, что они контролируют игру, поэтому мы ждали ошибку. Пару раз мы напрягали соперника на их половине поле, они не знали, что делать, и ошибались. Поэтому мы забили два гола», – заявил полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».