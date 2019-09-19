Дмитрий Баринов: Я вам расскажу про козырь Палыча. Вчера мы на теории сидели 1 час 15 минут

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился эмоциями после победы над «Байером» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Отметим, что российский футболист стал автором решающего гола. Он отличился на 36-й минуте поединка.
«Какие ощущения, пока не понимаю. Эмоции и все силы оставили на поле. Очень рад, что забил.
Какая была установка тренера? Я вам расскажу про козырь Палыча. Мы вчера на теории сидели 1 час 15 минут. Мы смотрели два тайма с «Хоффенхаймом» и «Боруссией». Разобрали игру каждого футболиста. Мы знали, что они контролируют игру, поэтому мы ждали ошибку. Пару раз мы напрягали соперника на их половине поле, они не знали, что делать, и ошибались. Поэтому мы забили два гола», – заявил полузащитник в эфире телеканала «Матч ТВ».
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Рублев наказал главного хулигана в теннисе. Россиянин победил Кирьоса Андрей Рублев второй раз в карьере вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США. В ночь на воскресенье по московскому времени он победил австралийца Ника Кирьоса – 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3. 01.09.2019 16:10 Теннис Мысин Николай «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Сегодня – Медведева, завтра – Туктамышева. 8 вопросов нового сезона Стартуют первые «взрослые» международные турниры этой осени. В четверг в Канаде будет кататься Евгения Медведева, а в пятницу в Италии – Елизавета Туктамышева. 12.09.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев