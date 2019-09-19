Победив «Байер», «Локомотив» повторил достижение 17-летней давности - Советский спорт
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19 сентября 2019 01:18Футбол

Победив «Байер», «Локомотив» повторил достижение 17-летней давности

Встреча прошла в немецком Леверкузене.

Сегодня, 19 сентября футболисты московского «Локомотива» обыграли в гостях «Байер». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 2:1.

Таким образом, российский клуб одержал первую победу на выезде в рамках ЛЧ за последние 17 лет. В последний раз красно-зеленые добивались результата в матче с «Галатасараем» (2:1), который состоялся в 2002 году.

«Что вспоминать старое – нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее», – отреагировал на это событие наставник «Локо» Юрий Семин.

Следующий матч московский клуб проведет против «Атлетико», а «Байер» встретится с туринским «Ювентусом». Оба матча пройдут 1 октября.

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