Победив «Байер», «Локомотив» повторил достижение 17-летней давности Встреча прошла в немецком Леверкузене.

Сегодня, 19 сентября футболисты московского «Локомотива» обыграли в гостях «Байер». Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился со счетом 2:1.

Таким образом, российский клуб одержал первую победу на выезде в рамках ЛЧ за последние 17 лет. В последний раз красно-зеленые добивались результата в матче с «Галатасараем» (2:1), который состоялся в 2002 году.

«Что вспоминать старое – нужно жить новым. Сегодняшняя победа будет посерьезнее», – отреагировал на это событие наставник «Локо» Юрий Семин.

Следующий матч московский клуб проведет против «Атлетико», а «Байер» встретится с туринским «Ювентусом». Оба матча пройдут 1 октября.